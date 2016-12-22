В трех районах Подмосковья из-за грозы произошли отключения электричества

Города Серпухов, Чехов и Пушкино в Подмосковье остались без электроэнергии, после того как в результате грозы несколько деревьев упали на линии электропередачи. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель пресс-службы министерства энергетики региона.

«Сейчас у нас есть отключения, они небольшие», — сказал он. Представитель ведомства отметил, что в Чехове без электричества остались около 700 человек. Он добавил, что ​незначительные отключения также произошли в Мытищах.

Руководитель пресс-службы подмосковного минэнерго Дмитрий Кукушкин сообщил РБК, что в Чехове электроснабжение восстановили, а в Пушкино и Серпухове оно работает по резерву. Замглавы администрации муниципального Чеховского района Московской области Алексей Миронов в разговоре с РБК отмечал, что серьезных аварийных отключений в районе не произошло. По его словам, отключение электричества произошло в 15 домах, в которых проживают 1,5 тыс. человек.

Кукушкин также отметил, что проблемы с электричеством были зафиксированы в Истринском, Наро-Фоминском и Щелковском районах. При этом он подчеркнул, что проблемы в этих районах не критичны. «Все будут восстановлено в рамках нормативов», — заключил он.

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Согласно сообщению на сайте подмосковного минэнерго, из-за ухудшения погодных условий энергетический комплекс региона перевели «на особый режим работы». В работе участвуют ремонтные бригады в составе порядка 5 тыс. человек, говорится в сообщении. Кроме того, в готовность приведены передвижные электростанции, добавили в ведомстве.

Сильный дождь, который сопровождался шквалистым ветром, обрушился на Москву и Московскую область днем 30 июня. В результате стихии в столице и Подмосковье из-за грозы погибли два человека, сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Еще девять человек пострадали.