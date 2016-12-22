На Украине арестовали двоих «заблудившихся российских пограничников»

В Херсонской области суд арестовал двоих человек, которых Погранслужба Украины назвала «заблудившимися российскими пограничниками». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян уточнил, что суд вынес решение об аресте на 15 суток.

Украинские пограничники при содействии военнослужащих ВС Украины в ночь на 30 июня задержали двух человек. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, в 2:30 они причалили на лодке к берегу Перекопского залива в Херсонской области. Задержанные не имели при себе документов. По информации украинских пограничников, гражданство и принадлежность к Пограничной службе ФСБ России были установлены в ходе допроса.

По словам главы Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко, российские пограничники объяснили незаконное пересечение границы тем, что «играли роль учебных нарушителей во время учений, но сбились с маршрута и потеряли ориентировку». Также Слободян сообщил, что Пограничная служба ФСБ России направила запрос украинской стороне с просьбой предоставить информацию о двух российских военнослужащих. Это послужило основанием считать задержанных российскими пограничниками. РБК послал запрос в Погранслужбу ФСБ России, однако там не подтвердили задержание военнослужащих.

Ранее русская служба Би-би-си сообщила о пленении СБУ под Луганском 22-летнего российского «контрактника» Виктора Агеева. Агеев был задержан 24 июня после боя между украинскими военными и формированиями самопровозглашенной ЛНР. В российском Минобороны отрицают принадлежность Агеева к российской армии, так как, по мнению ведомства, он уволился в запас весной 2016 года после срочной службы и не заключал контракта. Министерство обороны Украины заявило о возможности переговоров по обмену Виктора Агеева, после того как будут проведены следственные мероприятия.