«Газпром» поставил в ЛНР и ДНР газ на $1,65 млн

Компания «Газпром» с января 2015 года поставила в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) газ на сумму $1,65 млн. Об этом в ходе пресс-конференции после годового собрания акционеров сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент РБК.
Миллер уточнил, за это время компания поставила в эти регионы 5,6 млрд куб. м газа.
«Газпром» начал поставки газа в ДНР и ЛНР по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева с февраля 2015 года. Газ поставляется через газоизмерительные станции «Платово» и «Прохоровка». В правительстве России отмечали, что «Газпром» осуществляет поставки в качестве гуманитарной помощи. В самой компании заявляли, что оплачивать эти поставки должна Украина. Сумма претензий «Газпрома» составила $670 млн.
В украинской компании «Нафтогаз», в свою очередь, заявили, что поставки являются незаконными, и оплачивать их отказались. В компании пояснили, что доступа к этим газоизмерительным станциям у «Нафтогаза» нет. Кроме того, представители украинской компании контрактов на поставки газа из России не заключали, отметили в «Нафтогазе».