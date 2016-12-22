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Лукашенко запланировал превратить Белоруссию в IT-страну
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Лукашенко запланировал превратить Белоруссию в IT-страну
Политика, 17:55
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Лукашенко запланировал превратить Белоруссию в IT-страну

«Амбициозная задача» по превращению Белоруссии в IT-страну уже поставлена, заявил президент республики Александр Лукашенко на пленарном заседании IV Форума регионов России и Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По его словам, необходимые документы для развития в стране этой отрасли были разработаны совместно белорусскими и российскими специалистами и уже направлены на рассмотрение в «высший орган власти» Белоруссии.

По мнению Лукашенко, этот проект внесет «достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики». Президент Белоруссии отметил, что обе страны получают «значительные выгоды» при объединении своих возможностей.

Кроме того, Лукашенко назвал «разумным предложением» идею отмены платного роуминга между Россией и Белоруссией, которую предложила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Белорусский лидер заявил, что обе страны проработают вопрос об отмене роуминга. Он предложил поручить проработку идеи министрам.

На заседании российско-белорусского форума, которое прошло 30 июня в Москве, Матвиенко попросила за месяц проработать идею отмены платного роуминга между двумя странами. Наличие роуминга ​для граждан России в Белоруссии и наоборот она назвала «диковатым». По ее словам, операторы сотовой связи имеют «неплохие доходы» и могут поддержать отмену роуминга между странами-союзниками по примеру Евросоюза, в странах которого с 15 июня 2017 года действует бесплатный роуминг для абонентов европейских сотовых операторов.

По словам представителя Минкомсвязи Дмитрия Захарова, отменить роуминг могут только сами операторы связи. Он добавил, что в данный момент по инициативе Минкомсвязи России соответствующие меморандумы подписаны с Абхазией, Аргентиной, Данией, Египтом, Израилем, Китаем, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей, Словенией, Финляндией, Швецией, Эстонией.

Теги: IT , Белоруссия , Александр Лукашенко , международный роуминг
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