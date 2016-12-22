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Мантуров вошел в состав совета директоров «Газпрома» вместо Улюкаева
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Мантуров вошел в состав совета директоров «Газпрома» вместо Улюкаева
Бизнес, 16:40
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Мантуров вошел в состав совета директоров «Газпрома» вместо Улюкаева

Глава Минпромторга Денис Мантуров вошел в новый состав совета директоров «Газпрома». Он занял место бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Остальные члены совета директоров были переизбраны, всего в совет директоров вошли 11 человек. Председателем совета директоров «Газпрома» переизбран спецпредставитель президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков, передает корреспондент РБК с годового собрания акционеров компании.

Заместителем председателя совета директоров избран председатель правления компании Алексей Миллер. В совет директоров также были переизбраны министр энергетики Александр Новак, глава Газпромбанка Андрей Акимов, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, заместители председателя правления компании Виталий Маркелов и Михаил Середа, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау, председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY Тимур Кулибаев, а также ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов.

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере $2 млн. Он был задержан в ноябре 2016 года в офисе компании «Роснефть» во время ее получения. 16 ноября президент Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку. Басманный суд Москвы поместил бывшего министра под домашний арест, 12 апреля арест был продлен еще на три месяца.

Теги: «Газпром» , Денис Мантуров , Алексей Улюкаев
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