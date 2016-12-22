МИД назвал условие возобновления выплат взносов в Совет Европы

Москва не будет платить взносы в Совет Европы (СЕ) «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)». Об этом говорится в сообщении на сайте на сайте российского МИДа.

При этом Россия продолжает работу в Совете Европы, в том числе выполняет обязательства по конвенциям, в которых принимает участие.

Ранее, 6 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия в конце года не собирается перечислять в бюджет СЕ треть взноса, предназначенного для финансирования его Парламентской ассамблеи, которая составляет порядка €11 млн. По его словам, решение было принято в связи с тем, что данное перечисление было заблокировано российской стороной. Володин пояснил, что финансирование «идет по этапам» и «треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все».

О намерении России сократить на треть взнос в Совет Европы также заявляла председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

По информации Министерства иностранных дел, в 2016 году российский взнос в консолидированный регулярный бюджет СЕ составил €30,1 млн. Россия наряду с Францией, Германией, Италией, Великобританией и Турцией является одним из крупнейших доноров организации. На долю каждой из перечисленных стран приходится 10% от общего бюджета Совета Европы, в 2016 году составлявшего €442 млн.

После присоединения Крыма к России в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия Москвы. В Совете Европы это восприняли как «аннексию» полуострова. В начале 2015 года Парламентская ассамблея лишила Россию права голоса в организации. В ответ Москва приостановила свою деятельность в структуре.

Россия неоднократно грозила сократить финансирование Совета Европы. В частности об этом говорил бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин.