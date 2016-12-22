В Крыму устранили приведшую к массовому сбою сотовой связи поломку кабеля

В Крыму восстановили поврежденный волоконно-оптический кабель, поломка которого привела к массовому сбою в работе сотовой связи. Об этом заявил РБК замминистра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

«В целом проблема решена, но недостаточно просто соединить кабель кое-где на местах. В мелком масштабе проблемы остаются», — пояснил Первых. Он добавил, что мобильный интернет у всех операторов восстановлен.

Об устранении последствий крупной телекоммуникационной аварии в Крыму и восстановлении в регионе мобильной связи и интернета также рассказал ТАСС представитель компании ООО «К-Телеком» (оператор мобильной связи Win mobile).

О том, что крымчане остались без мобильной связи из-за аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь, заявили 30 июня в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Пострадали абоненты «К-Телекома» и ООО «КТК Телеком» (торговая марка «Волна мобайл»). В ведомстве обещали восстановить связь к 18:00 по местному времени (совпадет с московским).

Позже гендиректор «КТК Телеком» Дмитрий Клименко заявил РБК, что работу сервисов компании восстановили, а сама компания работает без ограничений для абонентов через резервный канал. По его словам, были небольшие проблемы с междугородными звонками, на территории Крыма ограничений не было.

Ранее о ведении восстановительных работ на волоконно-оптической линии заявлял РБК глава «К-Телекома» Владимир Зайцев. Он уточнял, что из-за аварии «пострадал только мобильный интернет», а голосовая связь работает.

Всего в Крыму работают пять мобильных операторов: МТС, Win mobile, «Волна мобайл», «Крымтелеком» и «Севмобайл».