Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,48 59,00 EUR Нал. 67,95 67,33 USD Бирж. 59,13 -0,29 EUR Бирж. 67,43 -0,52 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1882,57 +0,08% РТС 1002,90 +0,24% Brent 48,30 +2,16% DJIA 21333,64 +0,22% Nasdaq 6149,14 +0,08% FTSE 7304,35 -0,63%
В Крыму устранили приведшую к массовому сбою сотовой связи поломку кабеля
Лента новостей
Во Франции начали следствие по делу Ле Пен 18:08, Политика «Да поможет мне Путин»: какие варианты клятвы гражданина предлагали Думе 18:02, Общество «Газпром» поставил в ЛНР и ДНР газ на $1,65 млн 18:00, Бизнес Лукашенко запланировал превратить Белоруссию в IT-страну 17:55, Политика СМИ сообщили о двух погибших из-за грозы в Москве и области 17:53, Общество Конкуренция за ветер: что привлекло инвесторов в российской энергетике 17:52, Мнение Кремль «попробует вписать» встречу Путина и Трампа в график на G20 17:50, Политика Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой 17:28, Экономика МИД назвал условие возобновления выплат взносов в Совет Европы 17:21, Политика В Крыму устранили приведшую к массовому сбою сотовой связи поломку кабеля 17:15, Общество В крымско-татарском детском центре заявили о проверке прокуратуры 17:11, Политика Миллер заявил о взыскании с «Нафтогаза Украины» $1,7 млрд 17:05, Бизнес Сталинский вопрос: почему данные социологов вызывают столько споров 16:51, Мнение «Спартак» лишился спонсора из-за американских санкций 16:42, Бизнес Мантуров вошел в состав совета директоров «Газпрома» вместо Улюкаева 16:40, Бизнес Telegram выпустил обновление для борьбы с цензурой 16:39, Технологии и медиа Проверьте, готовы ли вы купить автомобиль через интернет 16:26, РБК и Renault Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день 16:24, Общество В аэропортах Москвы после сильного дождя задержали более 60 рейсов 16:24, Общество Набросок Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тыс. руб. 16:12, Бизнес На МЦК из-за упавшего дерева произошел сбой 16:07, Общество В Подмосковье при ударе молнии погиб человек 16:01, Общество Депутаты Госдумы выбрали текст присяги гражданина России 15:52, Политика Уоррен Баффетт станет крупнейшим акционером второго из банков США 15:28, Бизнес Синоптики назвали 30 июня самым жарким днем в Москве с начала года 15:26, Общество Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться 15:19, Политика У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» 15:16, Финансы Защита обжаловала приговор осужденного на 10 лет неонациста Тесака 15:12, Общество
В Крыму устранили приведшую к массовому сбою сотовой связи поломку кабеля
Общество, 17:15
0
В Крыму устранили приведшую к массовому сбою сотовой связи поломку кабеля

В Крыму восстановили поврежденный волоконно-оптический кабель, поломка которого привела к массовому сбою в работе сотовой связи. Об этом заявил РБК замминистра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

«В целом проблема решена, но недостаточно просто соединить кабель кое-где на местах. В мелком масштабе проблемы остаются», — пояснил Первых. Он добавил, что мобильный интернет у всех операторов восстановлен.

Об устранении последствий крупной телекоммуникационной аварии в Крыму и восстановлении в регионе мобильной связи и интернета также рассказал ТАСС представитель компании ООО «К-Телеком» (оператор мобильной связи Win mobile).

О том, что крымчане остались без мобильной связи из-за аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь, заявили 30 июня в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Пострадали абоненты «К-Телекома» и ООО «КТК Телеком» (торговая марка «Волна мобайл»). В ведомстве обещали восстановить связь к 18:00 по местному времени (совпадет с московским).

Позже гендиректор «КТК Телеком» Дмитрий Клименко заявил РБК, что работу сервисов компании восстановили, а сама компания работает без ограничений для абонентов через резервный канал. По его словам, были небольшие проблемы с междугородными звонками, на территории Крыма ограничений не было.

Ранее о ведении восстановительных работ на волоконно-оптической линии заявлял РБК глава «К-Телекома» Владимир Зайцев. Он уточнял, что из-за аварии «пострадал только мобильный интернет», а голосовая связь работает.

Всего в Крыму работают пять мобильных операторов: МТС, Win mobile, «Волна мобайл», «Крымтелеком» и «Севмобайл».

Теги: Крым , сотовая связь , сбой связи
Главное
Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой Экономика
Материалы по теме
Авария в Крыму привела к массовому сбою в работе сотовой связи Общество
В «МегаФоне» назвали причиной проблем со связью сбой софта Технологии и медиа
«ВымпелКом» полностью устранил сбой связи в роуминге Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку