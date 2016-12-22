В крымско-татарском детском центре заявили о проверке прокуратуры

Надзорные органы пришли с проверкой в крымско-татарский детский центр Elif. Об этом РБК сообщила владелица центра Лутфие Зудиева.

Как сообщила Зудиева, решение о проверке принято Джанкойской межрайонной прокуратурой. Кроме прокуратуры, по словам владелицы, центр посетили «представители полиции, Роспотребнадзора, представители отдела образования и МЧС, всего 7 человек». О визите прокуратуры в детский центр также сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

Как сообщила Зудиева, предметом проверки, по версии прокуратуры, стало соблюдение норм законодательства России. По словам владелицы центра, работники прокуратуры и профильных ведомств не составили никаких процессуальных документов, однако Зудиева допускает, что ее могут вызвать в прокуратуру. «За полтора часа, которые они пробыли в центре, [работники прокуратуры] проверили все правоустанавливающие документы по нормам санэпидстанции, пожарной безопасности и другие», — сказала Зудиева.

По данным портала «События Крыма», проверки детского центра Elif уже проходили 27 января и 16 февраля. Во время первой проверки была изъята детская литература, во время второй работники прокуратуры требовали предоставить документы организации.

Детский крымско-татарский центр Elif открыт в октябре 2015 года. В нем воспитываются дети в возрасте от двух до шести лет, уточняет портал «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

В апреле Международный суд ООН не признал обоснованными обвинения украинской стороны в отношении России о «наличии этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму», а также «гонений на СМИ и общественные организации» или «невозможность получить образование на крымско-татарском языке». В то же время Международный суд обязал Россию обеспечить работу крымско-татарского ​меджлиса.