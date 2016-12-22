В аэропортах Москвы после сильного дождя задержали более 60 рейсов

В московских аэропортах 30 июня из-за непогоды на момент написания новости были задержаны, в общей сложности, более 60 авиарейсов. Об этом сообщается на портале «Яндекс.Расписание».

По данным сервиса, в аэропорту Домодедово задержаны 30 рейсов, отменены семь. В Шереметьево задержали 31 рейс.

В пресс-службе Домодедово заявили РБК, что аэропорт принимает рейсы, увеличенных интервалов на вылет нет. «Непогода дошла и до нас. Аэропорт принял ряд рейсов, которые не смогли приземлиться в аэропортах Московского региона. Погодные условия действительно неблагоприятные, поэтому мы рекомендуем пассажирам обращаться в справочную аэропорта и к авиакомпаниям, чтобы уточнить время вылета и прилета их рейсов», — сказал представитель пресс-службы.

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«Задержек, связанных с погодой, не было», — заявили РБК в пресс-службе аэропорта Внуково, добавив, что все работает штатно.

Источник в авиадиспетчерских службах заявил «Интерфаксу», что, несмотря на ливень, аэропорты работают штатно, «без отмен рейсов по метеоусловиям», но из Шереметьево четыре рейса, которые не смогли приземлиться, ушли на запасные аэродромы.