На МЦК из-за упавшего дерева произошел сбой

Движение поездов по часовой стрелке (внутренняя сторона кольца) на Московском центральном кольце было приостановлено из-за упавшего на контактную сеть дерева, сообщает пресс-служба МЦК.

«Из-за сильного шквалистого ветра, который пришел в столицу вместе с дождем, в районе станции Белокаменная на провод контактной сети упало дерево. В связи с этим временно приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МЦК.



Позднее в Telegram МЦК сообщили, что специалистам удалось организовать временное движение «Ласточек» по часовой стрелке (внутренней стороне кольца) — на участке Ростокино — Лефортово электропоезда следуют по третьему главному пути.



На месте падения дерева на МЦК работают специальная дрезина и аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

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Железнодорожники обратили внимание на то, что «Ласточки» по часовой стрелке следуют без остановки для посадки и высадки на станциях Ростокино, Белокаменная, Локомотив, Измайлово, Соколиная Гора и Шоссе Энтузиастов. На станции Бульвар Рокоссовского поезда останавливаются.

В связи с этим МЦК просит пассажиров пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки (внешняя сторона кольца), или альтернативными видами транспорта.



В 16:38 мск движение «Ласточек» по часовой стрелке было восстановлено. «Аварийно-восстановительные бригады закончили работать на месте падения дерева. Движение «Ласточек» по часовой стрелке восстановлено в штатном режиме — электропоезда делают остановки для посадки и высадки пассажиров на всех станциях», — заявили в МЦК.

