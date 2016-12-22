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Депутаты Госдумы выбрали текст присяги гражданина России
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Депутаты Госдумы выбрали текст присяги гражданина России
Политика, 15:52
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Депутаты Госдумы выбрали текст присяги гражданина России
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству выбрал из множества предложенных вариантов текст присяги гражданина России. Окончательный вариант еще предстоит согласовать
Павел Крашенинников (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Депутаты Государственной думы выбрали текст присяги для вступления в гражданство России, передает корреспондент РБК. Его предложил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, рассказал РБК замглавы этого комитета ​Михаил Емельянов

«Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — зачитал Емельянов полный текст присяги.

По словам парламентария, этот текст является «консенсусным» и будет на следующей неделе внесен лидерами всех фракций и думским руководством как поправка ко второму чтению в законопроект о лишении иностранцев российского гражданства за терроризм. «Уже на следующей неделе, думаю, он будет принят», — сказал зампред думского комитета.

Емельянов также сообщил, что в законе будет прописана и процедура принятия этой присяги при получении российского паспорта иностранцем. «Там будет написано, что это будет происходить в торжественной обстановке, будет играть гимн», — отметил парламентарий.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрит предложенный текст и все поправки во вторник, 4 июля. После этого в случае поддержки лидеров думских фракций он будет внесен ими в Госдуму.

Кроме того, депутаты планируют провести социологические исследования, чтобы понять мнение россиян о тексте присяги, сообщил Емельянов.

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Ввести присягу при получении российского гражданства в начале июня предложил президент Владимир Путин. По его словам, Россия может в этом отношении перенять опыт других стран.

«Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее», — сказал тогда президент.

Обязательства, озвучиваемые во время произнесения текста присяги, должны быть увязаны с поправками в закон о гражданстве, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В середине июня он предложил привлечь россиян к написанию текста присяги и обсудить его публично.

Автор предложенного варианта Павел Крашенинников рассказал ТАСС, что всего было предложено 93 текста присяги гражданина России, из которых сначала выбрали десять, а затем определили три финальных варианта.

«Сегодня на основе трех этих текстов провели совещание у председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сейчас вырабатывается единый текст присяги исходя из того, что он должен быть лаконичным», — пояснил глава комитета.

Присяга может быть окончательно введена в закон о гражданстве России до конца весенней сессии, сообщил Крашенинников.

Авторы: Наталья Демченко, Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , гражданство РФ , присяга для граждан
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