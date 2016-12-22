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Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться
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Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться
Политика, 15:19
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Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться

Главный врач Кировско-Апатитской центральной городской больницы, на работу которой пожаловались во время прямой линии Путина, Юрий Ширяев продолжит работу. В пятницу, 30 июня, он забрал свое заявление об увольнении в министерстве здравоохранения Мурманской области, рассказал РБК сам Юрий Ширяев. Свое решение он объяснил поддержкой, оказанной ему коллективом больницы и жителями Кировска и Апатитов.

О проблемах с медицинским обслуживанием в Апатитах стало широко известно во время прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня 2017 года. Тогда 24-летняя жительница города, страдающая раком 4-й стадии, Дарья Старикова рассказала, что местные врачи поставили ей неправильный диагноз и вовремя не обнаружили онкологическое заболевание. «В связи с тем, что мне изначально ставили диагноз «межпозвоночный остеохондроз», мое время в лечении было упущено. Вот это все привело к тому, что я оказалась в больнице [в соседнем городе Кировске] с кровотечением. В больнице мне уже поставили [правильный] диагноз», — сообщила она. Старикова отметила, что в городе не хватает специалистов, поскольку в Апатитах закрыли несколько профильных отделений.

На недоступность медицинской помощи жители Апатитов жаловались и раньше. В октябре 2016 года Мурманская областная дума направила в администрацию президента и министру здравоохранения Веронике Скворцовой обращение, в котором жители Апатитов попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию и обязать правительство Мурманской области восстановить лечебное учреждение.

Звонок онкобольной Стариковой на «Прямую линию с Владимиром Путиным» спровоцировал многочисленные проверки и увольнения медицинского персонала в учреждении. Кроме главврача, заявления написали еще шесть врачей. «Мы вернулись опять к тому, с чего начинали три года назад, если не раньше. Снова кричащее население, снова ненависть между пациентами и врачами! И между двумя городами! И тоска в глазах многих наших врачей! Не всех, но многих, кто действительно хоть что-то хочет изменить к лучшему», — объяснил Юрий Ширяев мотивы своего желания уйти.

В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа против увольнения главврача. В поддержку обращения к Юрию Ширяеву «пересмотреть свое решение, отозвать заявление и вместе со своей командой продолжить работу в объединенной больнице» проголосовали более 10600 человек.

Именно поддержка жителей, коллег по работе, медработников из других городов подтолкнула Юрия Ширяева принять решение продолжить работу главврачом, рассказал он РБК. «Не хочу бросать свой коллектив и жителей, которые меня поддержали, — рассказал Юрий Ширяев. — В больнице работают 1913 человек, в том числе 300 врачей. В коллективе сейчас тяжелая моральная обстановка. Многие, знаю, если я уйду, тоже готовы уволиться. А людей и так не хватает, ведь идет отпускной период».

По словам Юрия Ширяева, со стороны областного минздрава Мурманской области он также чувствует поддержку. «Комиссия Росздравнадзора, которая после прямой линии с президентом несколько дней работала в больнице, претензий не высказала, — рассказал РБК Юрий Ширяев. — Более того, она отметила хорошую укомплектованность узкими специалистами в амбулаторном звене в Апатитах. Наша больница — единственная в Мурманской области, где нет просроченной кредиторской задолженности». В ближайших планах главврача — закупить новые машины скорой помощи, а также информатизировать все подразделения больницы.

Юрий Ширяев подтвердил РБК, что следователи изъяли всю медицинскую документацию, связанную с лечением Дарьи Стариковой. Однако комментировать факт возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных лиц он отказался.

Сама Дарья Старикова после обращения к президенту была помещена в реанимационное отделение московского Института онкологии имени Герцена.

Теги: Владимир Путин , «Прямая линия» , Апатиты
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