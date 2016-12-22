Защита обжаловала приговор осужденного на 10 лет неонациста Тесака

Защита неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак обжаловала приговор, по которому он получил 10 лет колонии строгого режима за возбуждение ненависти, разбой, хулиганство и порчу имущества. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

«В суд поступили две апелляционные жалобы: адвоката Заболотного — в интересах осужденного Лапина и адвоката Иванова — в интересах еще одного осужденного (на момент вынесения приговора не достиг 18 лет. — «Интерфакс») на приговор от 27 июня, вынесенный в отношении Марцинкевича и других», — сказали в суде.

Адвокат Марцинкевича Сергей Аредаков сообщил «Интерфаксу», что планирует обжаловать приговор, потому что вина его подзащитного не подтверждается материалами дела. «Приговор Максиму [Марцинкевичу] мы считаем незаконным и необоснованным. Я намерен подать апелляционную жалобу в ближайшее время после согласования позиции с моим подзащитным», — заявил он.

Бабушкинский суд Москвы 27 июня приговорил лидера общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападении на предполагаемых торговцев наркотиками. Марцинкевича задержали на Кубе по запросу Интерпола в январе 2014 года. После этого его депортировали в Россию.

Срок наказания будет исчисляться с 27 января 2014 года, когда ему впервые вынесли приговор по делу об акции движения «Оккупай-наркофиляй». Марцинкевича признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), в умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его также обвиняли в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ) за написанную им книгу «Реструкт» (внесена в реестр экстремистских материалов). Последнюю статью исключили за истечением срока давности. Также Марцинкевич участвовал в созданном им в 2013 году движении «Оккупай-педофиляй». Члены движения вычисляли педофилов и устраивали против них акции устрашения.

Суд также приговорил еще девятерых фигурантов по делу «Реструкта». Участники движения получили от трех до девяти лет колонии. По данным следствия, в 2013–2014 годах активисты «Реструкта» нападали на людей с металлическими дубинками, электрошокерами и газовыми баллончиками. Они объясняли свое поведение тем, что таким образом противостоят распространению наркотиков. Члены «Реструкта» избивали предполагаемых наркоторговцев, отнимали их вещи и обливали краской. По данным суда, Марцинкевич и активисты причастны к нападению на восьмерых человек, один из них впоследствии скончался от полученных травм.