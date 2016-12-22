О фильме Оливера Стоуна про Путина слышали 63% россиян

О показе на «Первом канале» четырехсерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна про президента России Владимира Путина слышали 63% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

29% респондентов частично или полностью смотрели фильм про российского президента. 33% россиян не смотрели этот фильм. Из них 21% планируют в будущем посмотреть фильм про Путина. 23% опрошенных респондентов заявили, что им понравились вопросы, задаваемые Путину, они посчитали их интересными. 26% россиян ответили, что Путин убедительно отвечал на вопросы и лишь 2% — что неубедительно. Также 24% россиян считают, что Путин отвечал на вопросы честно и искренно, 2% респондентов считают иначе.

Больше всего смотревшим фильм россиянам запомнились биография Путина, рассказ о его семье, факты из жизни президента, стиль его общения, обсуждение отношений между Россией и США, высказывания Путина о внешней политике России и тема Крыма. Опрос «ФОМнибус» проходил 24–25 июня в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. В опросе приняли участие 1500 респондентов.

Первая серия четырехсерийного фильма «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна вышла на «Первом канале» 19 июня в 21:30. Остальные серии выходили в последующие дни в то же время. Первую серию посмотрели 6,46 млн россиян, вторую — 6,1 млн россиян. Третью серию фильма посмотрели 5,3 млн жителей России, четвертую — 5 млн человек. В фильме режиссер общался с президентом России и обсуждал детали его биографии, расширение блока НАТО, войну в Сирии, деятельность Эдварда Сноудена и работу Дональда Трампа. Фильм был снят для того, чтобы жители США смогли увидеть другую точку зрения на российско-американские отношения, пояснил The New York Times режиссер Оливер Стоун.