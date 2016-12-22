СБУ изъяла «использованные спецслужбами России» серверы с вредоносным ПО

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об изъятии серверов с опасным программным обеспечением, которое «спецслужбы РФ» использовали для кибератак на Украину. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак со стороны спецслужб Российской Федерации», — говорится в сообщении СБУ.

СБУ сообщила, что операция по противодействию распространению вредоносного ПО «со стороны спецслужб Российской Федерации» проводилась с 25 мая по 6 июня «в четком взаимодействии с иностранными партнерами». Спецслужба отчиталась, что в результате принятых мер «прекращено использование разветвленной международной сетевой инфраструктуры, построенной спецслужбами России».

В СБУ также сообщили, что с помощью этой сети осуществлялись целевые кибератаки (так называемые АРТ-атаки — Advanced Persistent Threat) и проводились заражения вредоносными компьютерными программами объектов критической инфраструктуры Украины.

Ключевые объекты инфраструктуры Украины, включая транспорт, банки и энергетику, 27 июня подверглись кибератакам. Также вышли из строя компьютерные сети правительства Украины. Член коллегии Министерства внутренних дел и депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил о причастности России к кибератакам на Украину.

Вирус Petya атаковал не менее 27 стран, из которых сильнее всего пострадали Россия и Украина. По данным компании Group-IB, специализирующей на борьбе с кибератаками, вирус Petya аналогичен вирусу WannaCry, поразившему весной 2017 года от 200 до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах мира. Ущерб от кибератаки WannaCry предварительно оценен в $1 млрд.