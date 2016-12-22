Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 58,94 EUR Нал. 67,92 67,26 USD Бирж. 59,16 -0,27 EUR Бирж. 67,50 -0,45 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1878,75 -0,12% РТС 1000,15 -0,03% Brent 47,86 +1,23% DJIA 21287,03 -0,78% Nasdaq 6144,35 -1,44% FTSE 7362,54 +0,17%
СБУ изъяла «использованные спецслужбами России» серверы с вредоносным ПО
Лента новостей
Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться 15:19, Политика У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» 15:16, Финансы Защита обжаловала приговор осужденного на 10 лет неонациста Тесака 15:12, Общество СБУ изъяла «использованные спецслужбами России» серверы с вредоносным ПО 15:07, Политика Путин продлил ответные санкции против стран Запада 14:59, Политика Авария в Крыму привела к массовому сбою в работе сотовой связи 14:47, Общество О фильме Оливера Стоуна про Путина слышали 63% россиян 14:47, Общество Кургинян через суд потребовал удалить пост Потупчик с сайта «Эха Москвы» 14:41, Общество В совет директоров «Т Плюс» вошли арестованные Ольховик и Вайнзихер 14:29, Бизнес «Спартак» объявил об уходе легионера 14:28, Спорт Порошенко присвоил звание генерал-майора убитому в Киеве спецназовцу 14:24, Общество Меркель проголосовала против закона о легализации гей-браков 14:22, Политика Москвичи опубликовали видео сильного дождя в Москве 14:19, Общество Жираф в отпуске: 5 историй об особом отношении к бизнесу 14:12, РБК и Промсвязьбанк Дом Ивана Шувалова в центре Москвы продадут с аукциона 14:11, Недвижимость В полиции рассказали о вызове в отделения участников акции 12 июня 14:02, Общество Что изменится в российском законодательстве в июле 14:00, Общество Главу подмосковного поселения Быково уволили по требованию прокуратуры 13:56, Политика Мэрия посоветовала москвичам укрыться за закрытыми дверями и окнами 13:54, Общество В ЕР предложили объединить диссертационные советы ДНР и ЛНР с российскими 13:38, Политика Киссинджер не предложил Кремлю посредничество на встрече Путина и Трампа 13:32, Политика Кремль призвал быть осторожными «в связи с разными дождями» 13:24, Общество Суд обязал московскую предпринимательницу выплатить Депардье 5 млн руб. 13:20, Общество Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ 13:17, Финансы На Украине заявили о задержании двух российских пограничников 13:06, Политика «Инвитро» заявила о приостановке приема анализов из-за кибератаки 13:01, Общество
СБУ изъяла «использованные спецслужбами России» серверы с вредоносным ПО
Украинский кризис, 15:07
0
СБУ изъяла «использованные спецслужбами России» серверы с вредоносным ПО

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об изъятии серверов с опасным программным обеспечением, которое «спецслужбы РФ» использовали для кибератак на Украину. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак со стороны спецслужб Российской Федерации», — говорится в сообщении СБУ.

Дешифруй меня, если сможешь: что известно о вирусе Petya
Технологии и медиа

СБУ сообщила, что операция по противодействию распространению вредоносного ПО «со стороны спецслужб Российской Федерации» проводилась с 25 мая по 6 июня «в четком взаимодействии с иностранными партнерами». Спецслужба отчиталась, что в результате принятых мер «прекращено использование разветвленной международной сетевой инфраструктуры, построенной спецслужбами России».

В СБУ также сообщили, что с помощью этой сети осуществлялись целевые кибератаки (так называемые АРТ-атаки — Advanced Persistent Threat) и проводились заражения вредоносными компьютерными программами объектов критической инфраструктуры Украины.

Petya атакует: что известно о новых массовых кибервзломах
Технологии и медиа

Ключевые объекты инфраструктуры Украины, включая транспорт, банки и энергетику, 27 июня подверглись кибератакам. Также вышли из строя компьютерные сети правительства Украины. Член коллегии Министерства внутренних дел и депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил о причастности России к кибератакам на Украину.

Вирус Petya атаковал не менее 27 стран, из которых сильнее всего пострадали Россия и Украина. По данным компании Group-IB, специализирующей на борьбе с кибератаками, вирус Petya аналогичен вирусу WannaCry, поразившему весной 2017 года от 200 до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах мира. Ущерб от кибератаки WannaCry предварительно оценен в $1 млрд.

Теги: Украина , СБУ , кибератаки
Главное
У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» Финансы
Материалы по теме
Нацбанк Украины провел валютную интервенцию из-за кибератаки Финансы
Геращенко назвал хакерскую атаку самой масштабной в истории Украины Общество
Хакеры атаковали правительство, транспорт, банки и энергетику Украины Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку