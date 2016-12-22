Москвичи опубликовали видео сильного дождя в Москве

Видео обрушившегося на Москву сильного дождя появились в интернете.

Ранее МЧС сообщили о том, что днем 30 июня и в ночь на 1 июля в столице ожидается «шквалистое усиление ветра» до 15–20 м/с. Позже экстренные службы в своем Twitter сообщили об усилении ветра до 19–24 м/с. В Москве объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный дождь с градом и грозой.

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Мэрия Москвы предупредила горожан о надвигающемся шторме и посоветовала жителям столицы не выходить на улицу. «Необходимо закрыть окна, двери, а с балконов убрать лишние предметы. Безопаснее всего находиться в глубине помещений, дальше от окон и витражей», — говорится в сообщении мэрии. Пешеходам рекомендовано не прятаться под деревьями и не приближаться к опорам линий электропередачи.

«Во время езды на автомобиле при необходимости лучше остановиться на обочине, включить аварийную световую сигнализацию и переждать. Автомобиль нельзя парковать под деревьями, рекламными щитами и вблизи опор освещения», — отмечается в сообщении мэрии.