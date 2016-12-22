Мэрия столицы советует москвичам укрыться за закрытыми дверями и окнами

Сильный дождь с градом и порывами ветра до 20 м/c продлится в Москве несколько часов, в связи с чем мэрия столицы рекомендует горожанам не выходить на улицу.

«Необходимо закрыть окна, двери, а с балконов убрать лишние предметы. Безопаснее всего находиться в глубине помещений, дальше от окон и витражей», — говорится в сообщении мэрии.

Тем, кого гроза застала на улице, советуют не пытаться укрыться под деревьями или в разнообразных временных строениях, а зайти в капитальное здание. Особо указывается на необходимость избегать опор линий электропередачb и оборванных проводов.

«Во время езды на автомобиле при необходимости лучше остановиться на обочине, включить аварийную световую сигнализацию и переждать. Автомобиль нельзя парковать под деревьями, рекламными щитами и вблизи опор освещения», — подчеркивается в обращении мэрии.