Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 58,94 EUR Нал. 67,92 67,26 USD Бирж. 59,16 -0,27 EUR Бирж. 67,50 -0,45 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1878,75 -0,12% РТС 1000,15 -0,03% Brent 47,86 +1,23% DJIA 21287,03 -0,78% Nasdaq 6144,35 -1,44% FTSE 7362,54 +0,17%
В совет директоров «Т Плюс» вошли арестованные Ольховик и Вайнзихер
Лента новостей
Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться 15:19, Политика У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» 15:16, Финансы Защита обжаловала приговор осужденного на 10 лет неонациста Тесака 15:12, Общество СБУ изъяла «использованные спецслужбами России» серверы с вредоносным ПО 15:07, Политика Путин продлил ответные санкции против стран Запада 14:59, Политика Авария в Крыму привела к массовому сбою в работе сотовой связи 14:47, Общество О фильме Оливера Стоуна про Путина слышали 63% россиян 14:47, Общество Кургинян через суд потребовал удалить пост Потупчик с сайта «Эха Москвы» 14:41, Общество В совет директоров «Т Плюс» вошли арестованные Ольховик и Вайнзихер 14:29, Бизнес «Спартак» объявил об уходе легионера 14:28, Спорт Порошенко присвоил звание генерал-майора убитому в Киеве спецназовцу 14:24, Общество Меркель проголосовала против закона о легализации гей-браков 14:22, Политика Москвичи опубликовали видео сильного дождя в Москве 14:19, Общество Жираф в отпуске: 5 историй об особом отношении к бизнесу 14:12, РБК и Промсвязьбанк Дом Ивана Шувалова в центре Москвы продадут с аукциона 14:11, Недвижимость В полиции рассказали о вызове в отделения участников акции 12 июня 14:02, Общество Что изменится в российском законодательстве в июле 14:00, Общество Главу подмосковного поселения Быково уволили по требованию прокуратуры 13:56, Политика Мэрия посоветовала москвичам укрыться за закрытыми дверями и окнами 13:54, Общество В ЕР предложили объединить диссертационные советы ДНР и ЛНР с российскими 13:38, Политика Киссинджер не предложил Кремлю посредничество на встрече Путина и Трампа 13:32, Политика Кремль призвал быть осторожными «в связи с разными дождями» 13:24, Общество Суд обязал московскую предпринимательницу выплатить Депардье 5 млн руб. 13:20, Общество Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ 13:17, Финансы На Украине заявили о задержании двух российских пограничников 13:06, Политика «Инвитро» заявила о приостановке приема анализов из-за кибератаки 13:01, Общество
В совет директоров «Т Плюс» вошли арестованные Ольховик и Вайнзихер
«Дело «Реновы», 14:29
0
В совет директоров «Т Плюс» вошли арестованные Ольховик и Вайнзихер

Акционеры подконтрольного группе компаний «Ренова» энергохолдинга «Т Плюс» на ежегодном собрании 30 июня переизбрали совет директоров, включив в него управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и гендиректора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил один из акционеров компании, присутствовавший на собрании.

Ольховик и Вайнзихер также входили в состав предыдущего совета директоров. По словам собеседника агентства, новыми членами совета стали гендиректор ООО «Ренова Менеджмент» Алексей Москов, исполняющий обязанности гендиректора «Т Плюс» Денис Паслер, советник гендиректора «Т Плюс» Игорь Майданник и заместитель генерального директора «Эгиды» Михаил Жужома. Акционер отметил, что в состав совета не вошли члены действующего органа — директор по взаимодействию с органами государственной власти и международным отношениям «Реновы» Ринат Халиков, замдиректора по правовым вопросам «Реновы» Владимир Кокорин, а также гендиректор ООО «Консалтинговая компания «Эгида» Александр Зюриков.

Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 года. Их обвинили в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным следствия, руководство «Т Плюс» в период с 2007 по 2014 год дало взятку в размере 800 млн руб. и 38% акций «Коми энергосбытовой компании» бывшему руководству Республики Коми. В обмен власти республики создавали им благоприятные условия для ведения бизнеса, в том числе используя повышение энерготарифов. Тогда же суд заочно арестовал находящегося за границей руководителя энергетической компании «КЭС» и экс-главу «ВымпелКома» Михаила Слободина. В 2015 году «КЭС» был преобразован в «Т Плюс». В апреле 2017 года суд продлил арест Ольховику до 5 августа, а Вайнзихеру — до 6 августа.

Группа «Т Плюс» — российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Она обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических и более 160 тыс. юридических лиц.​
Теги: совет директоров , «Т Плюс» , Борис Вайнзихер , Евгений Ольховик
Главное
У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» Финансы
Материалы по теме
ФАС не нашла нарушений в ценообразовании «Воркутаугля» для «Т Плюс» Бизнес
Экс-глава правительства Свердловской области стал и.о. главы «Т Плюс» Бизнес
«Коммерсантъ» назвал дату утверждения Паслера и.о. гендиректора «Т Плюс» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку