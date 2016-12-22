В совет директоров «Т Плюс» вошли арестованные Ольховик и Вайнзихер

Акционеры подконтрольного группе компаний «Ренова» энергохолдинга «Т Плюс» на ежегодном собрании 30 июня переизбрали совет директоров, включив в него управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и гендиректора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил один из акционеров компании, присутствовавший на собрании.

Ольховик и Вайнзихер также входили в состав предыдущего совета директоров. По словам собеседника агентства, новыми членами совета стали гендиректор ООО «Ренова Менеджмент» Алексей Москов, исполняющий обязанности гендиректора «Т Плюс» Денис Паслер, советник гендиректора «Т Плюс» Игорь Майданник и заместитель генерального директора «Эгиды» Михаил Жужома. Акционер отметил, что в состав совета не вошли члены действующего органа — директор по взаимодействию с органами государственной власти и международным отношениям «Реновы» Ринат Халиков, замдиректора по правовым вопросам «Реновы» Владимир Кокорин, а также гендиректор ООО «Консалтинговая компания «Эгида» Александр Зюриков.

Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 года. Их обвинили в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным следствия, руководство «Т Плюс» в период с 2007 по 2014 год дало взятку в размере 800 млн руб. и 38% акций «Коми энергосбытовой компании» бывшему руководству Республики Коми. В обмен власти республики создавали им благоприятные условия для ведения бизнеса, в том числе используя повышение энерготарифов. Тогда же суд заочно арестовал находящегося за границей руководителя энергетической компании «КЭС» и экс-главу «ВымпелКома» Михаила Слободина. В 2015 году «КЭС» был преобразован в «Т Плюс». В апреле 2017 года суд продлил арест Ольховику до 5 августа, а Вайнзихеру — до 6 августа.