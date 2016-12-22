Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам о решении объединить Резервный фонд с Фондом национального благосостояния (ФНБ).

«Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния, есть Резервный фонд», — сказал глава Минфина (цитата по «РИА Новости»).

19 июня Силуанов уже сообщал, что в его ведомстве обсуждается идея полного отказа от дальнейшего пополнения ФНБ и консолидации средств суверенных фондов, отметив, что реализация идеи потребует изменений законодательства.

Силуанов тогда говорил, что с правительством идея пока не обсуждалась — дискуссия идет только внутри Минфина.