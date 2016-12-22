Суд обязал московскую предпринимательницу выплатить Депардье 5 млн руб.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Жерара Депардье к предпринимательнице Елене Лазаревой о возврате списанных со счета актера денежных средств. Такое решение огласил судья, передает ТАСС.

Согласно материалам иска, с карты Депардье в 2016 году было списано более 7 млн руб. на счет Лазаревой в качестве займа. Ответчик утверждает, что оказывал Депардье услуги по регистрации юридического лица, подаче налоговых деклараций и обеспечению его контактов с киностудиями СНГ с 2013 по 2015 год. В результате со счета ИП «Депардье Жерар Ксавие» было осуществлено несколько переводов компании Лазаревой ООО «ГлавБухАудит» за оказание юридических услуг.

Представитель истца утверждает, что актер не давал в долг Лазаревой и никогда не был с ней знаком, поэтому операции по списанию расценивает как незаконные. В декабре 2016 года Депардье подал три иска на общую сумму 7,2 млн руб.

Первый иск был удовлетворен ранее — в феврале 2017 года суд взыскал с Лазаревой 591 тыс. руб. в пользу актера. Два остальных иска были объединены в одно дело. Из требуемых по второму иску 6,7 млн руб. актеру присуждено более 5 млн руб.

Французский актер, лауреат премий «Золотой глобус», «Сезар», кавалер ордена Почетного легиона​ Жерар Депардье в 2012 году отказался от гражданства Франции по причине ужесточения налогового законодательства и переехал в Бельгию, приняв гражданство этой страны. В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство.