Киссинджер рассказал о «сдерживающей гегемонию США» России

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи на «Примаковских чтениях» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым рассказал о «сдерживающей гегемонию США» России. Об этом передает корреспондент РБК.

«Россия защищает свои интересы на постсоветском пространстве, а США хотят установить доминирующие позиции в мире. Страны пытаются сдерживать друг друга — Россия сдерживает американскую гегемонию, а США сдерживает Россию на постсоветском пространстве», — заявил Киссинджер.

Лавров и Киссинджер также обсудили предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. «Судя по телефонным разговорам, у Путина и Трампа есть желание преодолеть ненормальность в двусторонних отношениях», — пояснил Лавров. Он отметил, что «было бы ошибкой сохранять эту ненормальность» и надеяться на то, что «возобладает» прагматизм и реализм. В свою очередь, Киссинджер подчеркнул, что Россия и США должны прийти «к общему видению будущего» через «совместные усилия».

Накануне Киссинджер встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Киссинджер — один из «мудрейших политиков», который «обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений». Последний раз Путин и Киссинджер встречались в феврале 2016 года в резиденции президента в Ново-Огарево.

В декабре 2016 года немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Киссинджер может стать посредником между Россией и США. Кроме того, бывший госсекретарь может заняться программой по нормализации отношений между странами. Дмитрий Песков тогда заявлял, что Кремль положительно отреагирует, если «экспертные знания и богатейший опыт» Киссинджера будут востребованы в нормализации двусторонних отношений.