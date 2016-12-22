Познер заявил об отсутствии ответа «по существу» о наказании за атеизм

Журналист Владимир Познер так и не получил ответа «по существу» от Русской православной церкви (РПЦ) на вопрос, угрожает ли атеистам закон о защите прав верующих. Об этом он сам заявил «Интерфаксу».

«Я полагал, что так оно и будет», — сказал Познер.

В середине мая в прямом эфире «Первого канала» Владимир Познер обратился к президенту России Владимиру Путину, патриарху Кириллу и главе Конституционного суда. Журналист попросил разъяснить, является ли отрицание существования бога нарушением Уголовного кодекса. «Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку», — заявил Познер, завершая свою передачу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ назвал вопрос Познера «риторическим». В пресс-службе Конституционного суда РБК тогда заявили, что реакции на публичный вопрос Познера не будет. Представитель РПЦ заявил, что, согласно Конституции, в России есть свобода совести, которая предполагает, что атеистические убеждения являются законными. При этом заместитель председателя отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе уточнил, что отрицание существования бога «может быть выражено в разных формах».​

Комментируя эти ответы, Познер в пятницу, 30 июня, заявил, что после ответов у него была на эту тему «личная переписка» с главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом РПЦ. О ее содержании Познер не рассказал.

Журналист также добавил, что хотел заострить вопрос на том, что упомянутый закон опасен, потому что «позволяет привлечь к суду человека за невероятные вещи».

Свой вопрос Познер задал через несколько дней после вынесения приговору блогеру Руслану Соколовскому, который играл в церкви в игру Pokemon Go на телефоне. Соколовский позднее был признан виновным в оскорблении чувств верующих из-за высказываний в своих видеороликах. Как отметил Познер, в обвинительном приговоре говорилось, что оскорбление чувств «было сформировано через отрицание существования бога», то есть атеизм. Суд приговорил Соколовского к 3,5 годам тюремного заключения условно.