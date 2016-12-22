Прокуратура отправила в отставку главу подмосковного поселения Быково

Прокуратура оправила в отставку Георгия Сергеевцева, главу городского поселения Быково в Раменском районе Подмосковья, из-за того, что тот не указал в сведениях о доходах долю в уставном капитале двух коммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба ​Генпрокуратуры Раменского района.

Прокуратура обнаружила в деятельности Сергеевцева нарушения законодательства о противодействии коррупции. Во время проверки выяснилось, что глава Быково не обозначил в сведениях о «доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», когда его избирали на эту должность, информацию об имеющихся у него долях в организациях.

По данным сайта московского областного отделения КПРФ, ранее об отставке Сергеевцева губернатора Подмосковья Андрея Воробьева попросила «инициативная группа депутатов». Соответствующее представление «Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции» они направили в администрацию городского поселения Быково. На его основании они планировали на заседании Совета депутатов 15 июня 2017 года предложить досрочное прекращение полномочий Сергеевцева.

По данным информационного портала городского поселения Быково, Григорий Сергеевский исполняет обязанности председателя местного Совета депутатов.