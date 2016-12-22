СМИ узнали об обысках у бывшего руководителя администрации главы Удмуртии

Правоохранительные органы проводят обыски у бывшего руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики Андрея Гальцина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные сведения.

Сам Гальцин позднее заявил газете, что находится «не в курсе ситуации» и в настоящий момент «возвращается с отдыха, а домашние не отвечают». В интервью с корреспондентом агентства «Удмуртия» Гальцин не смог подтвердить появившуюся в СМИ информацию о том, что по его месту жительства проводятся обыски. Он отметил, что находится в отпуске и ему не сообщали о каких-либо оперативных мероприятиях. Пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Удмуртской Республике не подтвердила и не опровергла агентству информацию об обысках.

Басманный суд Москвы в апреле арестовал экс-главу Удмуртии Александра Соловьева. Следственный комитет России (СКР) обвинил Соловьева в получении взятки на сумму 141,7 млн руб. По данным следствия, часть денег Соловьев присвоил от строительства мостов через реки Кама и Буй, а другую часть — в виде доли в коммерческой организации. Президент России в день ареста отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия, вместо него пост главы Удмуртии занял Александр Бречалов.

В конце мая Соловьев признал вину в получении взяток на сумму более 140 млн руб. В июне суд арестовал имущество Соловьева, сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией. В частности, арест был наложен на дом экс-главы Удмуртии в деревне Каменное и его квартиру в Ижевске. У старшей дочери Соловьева арестовали семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка, у младшей дочери был арестован автомобиль. Также во время обыска у Соловьева изъяли около 2 млн руб.

Гальцин занимал пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики с 2014 года по март 2017 года. В 2012–2014 годах был руководителем регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения «Единой России». В 2008–2012 годах являлся председателем постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям.