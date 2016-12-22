МЧС предупредило москвичей о «шквалистом усилении» ветра

В Москве днем 30 июня и в ночь на 1 июля ожидается «шквалистое усиление ветра» до 15–20 м/с. Соответствующее предупреждение выпустило МЧС по Москве.

По данным ведомства, в ближайшие часы в московском регионе местами ожидается сильный дождь, град и гроза.

О «тропическом» ливне с аномальным количеством осадков накануне предупредила пресс-служба метеорологического портала «Фобос». Сильные дожди, по данным синоптиков, должны начаться 30 июня с 15:00 и лить без перерыва до ночи. Самый сильный ливень ожидается с 18:00 до 21:00 часа. По данным метеорологов, должно выпасть до 30–40 мм осадков.

Гидрометцентр России также предупредил жителей столичного региона о предпоследнем, «оранжевом» уровне опасности из-за аномального количества осадков, грозы, ветра и высокой температуры воздуха.