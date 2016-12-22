Данил Хачатуров ушел с поста президента «Росгосстраха»

Данил Хачатуров покинул пост президента «Росгосстраха», сообщает газета «Ведомости». По данным газеты, собрание акционеров компании 27 июня утвердило новый устав, в котором отсутствовал пост президента, ранее занимаемый Хачатуровым.

На совете директоров «Росгосстраха» поднимался вопрос «о президенте», свидетельствуют данные, опубликованные на портале корпоративной информации. Позже, 29 июня, на портале были опубликованы данные о решении совета директоров досрочно прекратить полномочия президента компании. По данным «Ведомостей», Хачатуров останется в совете директоров компании.

Хачатуров в январе 2017 года заявил топ-менеджерам «Росгосстраха», что покинет компанию, писал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в отрасли. В разговоре Хачатуров отметил, что «смена руководства станет частью антикризисного плана по финансовой стабилизации компании «Росгосстрах».

В декабре 2016 года несколько банкиров и страховщиков рассказали газете «Ведомости» о том, что Хачатуров планирует передать управление компанией финансовой группе «Открытие». По их словам, компании могут создать единую частную финансовую группу с активами в 4-5 трлн руб. и 55 млн клиентов. Собеседники агентства отметили, что Хачатуров должен получить в новой структуре миноритарный пакет, размер которого будет зависеть от финансового состояния группы.

По словам источника газеты «Ведомости», близкого к «Росгосстраху», в феврале 2017 года Хачатуров написал заявление об уходе в отпуск. Источник отметил, что возвращаться Хачатуров из него в компанию не собирается.

Хачатуров стал гендиректором «Росгосстраха» в 2004 году, а в 2005 году занял пост президента компании. По данным отчета «Росгосстраха», в 2016 году размер активов компании составлял более 146,6 млрд руб. Убытки компании в 2016 году составили более 33 млрд руб., а отрицательный операционный денежный поток составил более 54 млрд руб.