Китай возмутился из-за планов США по продаже оружия Тайваню

Посольство Китая в США призвало Вашингтон срочно отозвать «неправильное решение» по поводу продажи оружия Тайваню на сумму $1,42 млрд, передает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление посольства.

Правительство и граждане Китая имеют полное право возмущаться таким решением, уточняется в заявлении представительства. Согласно сообщению посольства, продажа дает «неправильный посыл» о «независимости Тайваня».

Накануне администрация США заявила конгрессу, что планирует совершить семь сделок по продаже оружия Тайваню на сумму примерно $1,4 млрд. По словам пресс-секретаря американского Госдепартамента Хизер Науэр, такие поставки продемонстрируют поддержку американской стороны «способности Тайваня» сохранять «способность к самообороне». Науэр считает, что торговля оружием между двумя странами не отменит ​приверженность США политике «единого Китая».

В комплект поставки войдет оборудование для технической поддержки радаров раннего предупреждения, высокоскоростные антирадарные ракеты, торпеды и ракетные комплексы.

Американский лидер Дональд Трамп 11 декабря прошлого года провел первый телефонный разговор с главой Тайваня Цай Инвэнь. По данным AP, беседа была «крайне необычной» ввиду того, что с 1979 года Вашингтон придерживается политики «единого Китая», по которой США признают Пекин представителем Китая и воздерживаются от неофициальных контактов с Тайванем.