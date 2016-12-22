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Легкоатлеты из России отказались от поездки в Кению на юношеский ЧМ
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Легкоатлеты из России отказались от поездки в Кению на юношеский ЧМ
Общество, 09:58
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Легкоатлеты из России отказались от поездки в Кению на юношеский ЧМ

Российские спортсмены из юношеской сборной по легкой атлетике не поедут на чемпионат мира (ЧМ) в Кению из-за соображений безопасности, об этом заявил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, прередает ТАСС.

«Я как главный тренер сборной выступил против поездки наших детей на этот турнир из соображений безопасности», — сказал он.

«Мы, конечно, очень рады тому, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила еще девятерых наших спортсменов до участия в международных соревнованиях. Однако в ту же Кению имеют право поехать только наши юные спортсмены, разрешения ехать туда тренерам и персоналу нет», — пояснил Борзаковский.

Юношеский чемпионат мира будет проходить в столице Кении Найроби с 12 по 16 июля.

Ранее от участия в соревнованиях отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи и еще нескольких стран. Представители стран объяснили, что принимали решение также исходя из соображений безопасности.
Теги: спорт , Кения , чемпионат мира , легкая атлетика , юношеская сборная , Юрий Борзаковский ...
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