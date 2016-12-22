Универмаги Stockmann в России продолжат работать под прежним брендом

Универмаги, которые работают в России под брендом финского ретейлера Stockmann, не станут менять свое название на Debenhams, как это планировалось ранее, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщили газете в АО «Стокманн», компания заключила лицензионное соглашение с финской компаний Stockmann, что позволит ей до 2023 года управлять сетью универмагов «Стокманн» под одноименным названием. Контракт предусматривает последующее продление.

В ноябре 2015 года Stockmann объявила о продаже своих универмагов в России компании Reviva Holdings, которая также по франшизе управляет сетью универмагов Debenhams. За пять универмагов в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге Reviva Holdings заплатила Stockmann €5 млн. Гендиректор Stockmann Пер Телин тогда отметил, что бизнес в России «был убыточен на протяжении последних нескольких лет, а значительная девальвация рубля усугубила убытки». При этом изначально планировалось, что после продажи универмагов они сменят название на Debenhams до конца 2017 года.