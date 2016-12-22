Lamoda будет продавать атрибутику к чемпионату мира по лицензии FIFA

Интернет-ретейлер Lamoda будет обеспечивать работу официального онлайн-магазина FIFA к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В магазине будет одежда, формы сборных, сувениры, аксессуары, футбольные мячи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ретейлера.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве Lamoda Group заключила с глобальным правообладателем деятельности FIFA в сфере электронной торговли Sports Endeavors Inc. Директор по развитию бизнеса Sports Endeavors Дуг Уильямс также подтвердил эту информацию газете. Компания выиграла тендер, который проходил с августа по ноябрь 2016 года.

Об этом же сообщается и на сайте магазина FIFA. «Предоставлено Lamoda по сублицензии Sports Endeavors Inc. 2017», — говорится в сообщении на сайте.

В Lamoda ожидают, что в пиковый период продаж посещаемость магазина составит более 70–80 тыс. ежедневно. Как отмечает газета, в набор b2b-услуг, которые Lamoda оказывает Sports Endeavors, входит закупка ассортимента, организация хранения, создание сайта и его поддержка, маркетинг, прием и обработка заказов, их доставка, прием возвратов от клиентов. Sports Endeavors в свою очередь с помощью FIFA будет оказывать проекту маркетинговую поддержку.

Согласно договору, с продаж Lamoda будет получать роялти. В компании не стали раскрывать их размер, как и объем инвестиций. По оценке исполнительного директора Media Direction Sport Александра Климова, роялти по таким проектам может составлять от 10%.