Белый дом осудил СМИ за трату времени на «ложные» сюжеты о России

Белый дом раскритиковал СМИ США за трату эфирного времени на ложные сюжеты о России. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает CNS News.

По ее словам, на новости о России американские СМИ с мая по июнь потратили в 70 раз больше времени, чем на новости об экономике.

«СМИ потратили одну минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе, три минуты — на инфраструктуру, пять минут — на экономику и создание рабочих мест, 17 минут — на здравоохранение и 353 минуты, атакуя президента и распространяя ложные истории про Россию», — сказала Сандерс. По ее мнению, президент желал бы, чтобы СМИ уделяли больше внимания законодательной повестке дня.

Данные, о которых говорила Сандерс, приводятся на сайте центра Media Research Center (MRC). Центр провел анализ 364 репортажей американских телеканалов ABC, NBC и CBS. По данным MRC, 353 минуты (55%) эфирного времени, связанного с освещением деятельности президента США, было уделено сюжетам о России. Кроме того, одна треть (34%) материалов про Россию, опубликованных в американских СМИ, была основана на анонимных источниках.

В конце июля канал CNN сообщил, что конгресс США проводит расследование о возможных связях команды президента США Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В материалах телеканала говорилось, что комитет по разведке изучает подробности встречи бывшего советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, которая прошла «всего за четыре дня до инаугурации» во время экономического форума в Давосе. Также в статье утверждалось, что Внешэкономбанк контролирует работу РФПИ.

На следующий день CNN удалил статью «из-за несоответствия редакционным стандартам», а 27 июня уволил трех сотрудников телеканала, причастных к созданию публикации. После этого CNN ужесточил правила публикации материалов о России. Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение журналистов CNN в своем Twitter, где назвал новости телеканала «фальшивыми» и «фейковыми».