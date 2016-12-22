На электростанции во Флориде произошел взрыв

На электростанции в американском штате Флорида произошел взрыв, передает Associated Press.

По данным агентства, инцидент произошел на станции в Аполло-Бич в округе Хиллсборо. Местные чиновники рассказали агентству, что в результате случившегося два человека погибли, еще четыре получили ранения.

«Они (пострадавшие и погибшие. — РБК) все подрядчики, занимались регулярными работами по обслуживанию, а потом что-то произошло», — рассказал пресс-секретарь шерифа округа Хиллсборо Ларри Маккиннона. Он также отметил, что власти штата исключают возможность теракта.

По данным управляющей компании TECO, инцидент произошел в блоке сжигания угля возле шлакоприемника.