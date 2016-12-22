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США продаст Тайваню вооружение на $1,4 млрд
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США продаст Тайваню вооружение на $1,4 млрд
Политика, 06:57
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США продаст Тайваню вооружение на $1,4 млрд

США планируют продать Тайваню вооружения на сумму $1,4 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт.

По словам Нойерт, администрация президента США оповестила конгресс о семи контрактах на сумму около $1,4 млрд. Она отметила, что в комплект поставки входит оборудование для технической поддержки радаров раннего предупреждения, высокоскоростные антирадарные ракеты, торпеды и ракетные комплексы.

Представитель Госдепа отметила, что эти поставки демонстрируют поддержку США «способности Тавйаня сохранять достаточную способность к самообороне». При этом она подчеркнула, что это не отменяет ​приверженности США политике «единого Китая».

В начале декабря 2016 год президент США Дональд Трамп провел первый разговор с лидером Тайваная Цай Инвэнь. Агентство Associated Press назвало его «крайне необычным», поскольку с 1979 года Вашингтон придерживается политики «единого Китая», согласно которой США признают Пекин как представителя Китая, воздерживаясь при этом от неофициальных связей с Тайванем.

Китай после телефонного разговора выразил США дипломатический протест.
 

Теги: США , Тайвань , Оружие
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