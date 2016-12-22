СМИ узнали о двух версиях причины обрушения здания университета в Донецке

В данный момент существует две основные версии причины обрушения здания Торгового института в центре Донецка. Об это «Донецкому агентству новостей» сообщил источник в комиссии, которая проводит расследование инцидента.

«На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков», — рассказал собеседник агентства. При этом он добавил, что окончательные выводы комиссии буду объявлены после завершения расследования. Однако собеседник не сообщил, сколько продлится работа экспертов.

Здание Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Торговый институт) обрушилось вечером 29 июня. Точной информации о погибших и пострадавших нет. Корреспондент «Интерфакса» сообщал о нескольких пострадавших, а источник агентства в экстренных службах ДНР заявлял, что есть не только пострадавшие, но и погибшие. Собеседники РБК в Министерстве госбезопасности ДНР в свою подчеркивали, что ​«пострадавших нет».​

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщал, что здание обрушилось в результате взрыва. Он заявил «Интерфаксу», что взрыв произошел в актовом зале института.