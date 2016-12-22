Сенат США доработал законопроект о санкциях против России, который тормозил введение нового перечня ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сенаторов.

Законопроект требовал доработки, поскольку представители республиканских партий заявили, что он нарушает конституцию, поскольку содержит меры, касающиеся бюджета США. По данным агентства, демократы обвинили республиканцев в том, что они хотят «убить законопроект», чтобы «угодить» президенту США Дональду Трампу. Республиканцы в свою очередь заявляли, что их замечания носили лишь процессуальный характер.

Агентство отмечает, что теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в палату представителей.

США 20 июня ввели против России новые санкции. В санкционный список попали структуры бизнесмена Евгения Пригожина, частная военная компания «Вагнер» и другие компании и физические лица. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, заявил, что США будут сохранять санкции против России, пока она «не выйдет из Восточной Украины».

МИД России обещал принять меры в ответ на новые ограничения.



