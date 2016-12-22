На телеканале ТНТ сменится генеральный продюсер. Об этом «Коммерсанту» сообщил гендиректор владеющего телеканадом субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное ТВ» Артур Джанибекян.

По словам собеседника агентства, вместо Александра Дулерайна, который занимал должность генерального продюсера ТНТ с 2009 года, теперь будет работать Вячеслав Дусмухаметов из Comedy Club Production. Он спродюсировавал многие популярные проекты ТНТ, включая «Универ», «Интерны» и «Танцы».

Дусмухаметов подтвердил изданию, что приступает к работе в качестве генпродюссера ТНТ со следующей недели. Артур Джанибекян назвал его «одним из лучших продюсеров страны». «Цель в том, чтобы воспользоваться его навыками и умениями в этот сложный момент — не только для ТНТ, но и для всех телеканалов», — заявил Джанибекян.

По данным издания, Александр Дулерайн останется работать на телеканале. Он будет развивать на нем международное направление. По словам Дулерайна, это может стать новым крупным направлением для ТНТ. Однако он отметил, что все пока находится «в самом начале».

​​Вячеслав Дусмухаметов начинал свою карьеру с КВН. После работал креативным продюсером на СТС, спродюссировав многие известные проекты канала, отмечает газета. Вместе с Семеном Слепаковым, Артуром Джанибекяном и Гариком Мартиросяном он владел телепроизводственной компанией 7АРТ, которая производила ключевые ситкомы ТНТ — «Универ» и «Интерны».