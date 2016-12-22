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Суд арестовал сбившего байкера студента МГИМО
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Суд арестовал сбившего байкера студента МГИМО
Общество, 21:58
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Суд арестовал сбившего байкера студента МГИМО

Никулинский суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова по обвинению в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.

По данным следствия, студент второго курса МГИМО Аркадий Смелов, сидя на пассажирском месте автомобиля Mercedes начал выкручивать руль. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. За рулем автомобиля в тот момент была девушка. В результате действий Смелова был сбит 23-летний москвич, управлявший мотоциклом Yamaha. После ДТП мотоциклист был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Девушка, управлявшая автомобилем, скрылась с места ДТП. Смелов добровольно явился в полицию.

«Во время ДТП он [Смелов] находился в состоянии алкогольного опьянения, а после него пересел за руль автомобиля, попытался продолжить движение и врезался в автобусную остановку», — добавил следователь.

Защита обвиняемого настаивает на том, что предположение о виновности Смелова появилось только после того, как спустя время управлявшая Mercedes девушка явилась в полицию с родителями.

«Смелов был пассажиром, а водитель автомобиля в материалах дела, представленных сегодня в суд, не фигурирует. Из видеозаписи ДТП мы видим, что автомобиль совершал маневр плавно, с включенным поворотным сигналом, что противоречит версии о том, что Смелов вырывал руль у водителя», — утверждает защита.

Смелову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 268 (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по данному составу составляет 4 года колонии.

Теги: ДТП , Кутузовский проспект , байкеры , МГИМО
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