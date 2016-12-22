Киев заявил о возможных переговорах по обмену российского разведчика

Степан Полторак (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что вопрос об обмене захваченного на территории Донбасса Виктора Агеева будет решаться после того, как завершится следственный процесс. Об этом Полторак сообщил журналистам после встречи с министрами обороны стран — членов НАТО, передает корреспондент РБК.

По словам Полторака, на встрече с министрами обороны альянса этот вопрос также обсуждался. «Я не понимаю, почему Россия опровергает принадлежность захваченного к российским вооруженным силам», — заявил украинский министр. По его словам, есть достаточные доказательства того, что украинскими спецслужбами была пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, двое из участников которой были «российскими военнослужащими».

Министр подчеркнул, что один из участников группы был убит украинскими силовиками в ходе боя, а второй захвачен. То, что Агеев состоит в российской армии, было «подтверждено документами, найденными при нем».

22-летний российский военнослужащий, разведчик Виктор Агеев попал в плен в Луганской области 27 июня. Об этом сообщала русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в Минобороны Украины и в командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил республики.

По информации Би-би-си, молодой человек был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в армии по контракту. Фотографии паспорта и военного билета Агеева опубликовала журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко, однако Минобороны России назвало сообщения о пленении Агеева «выдумкой украинских пропагандистов», а также заявило, что молодой человек никогда не проходил военную службу.