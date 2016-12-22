Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,62 59,13 EUR Нал. 68,14 67,43 USD Бирж. 59,47 +0,27 EUR Бирж. 68,05 +0,66 USD ЦБ. 59,09 -0,46 EUR ЦБ. 67,50 -0,19 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1881,04 -0,58% РТС 1000,45 -0,24% Brent 47,29 -0,32% DJIA 21300,32 -0,72% Nasdaq 6148,11 -1,38% FTSE 7350,32 -0,51%
На Московском кинофестивале победил китайский фильм «Хохлатый ибис»
Лента новостей
«Полюс» Саида Керимова продал бумаги инвесторам на $800 млн 21:57, Бизнес Киев заявил о возможных переговорах по обмену российского разведчика 21:45, Политика Словения отсудила у Хорватии выход к международным водам 21:44, Политика Налогоплательщикам дадут инструмент для выявления партнеров-однодневок 21:31, Финансы Долговой барьер: что делать должнику с запретом на выезд за границу 21:26, Деньги На Московском кинофестивале победил китайский фильм «Хохлатый ибис» 21:20, Общество В чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар 21:19, Общество «Яблочный» феномен: какие компании выросли из iPhone 21:15, Технологии и медиа Полуфинал Кубка конфедераций. Германия — Мексика. Онлайн 21:00, Спорт На саммите НАТО договорились продолжать усиливать боевую мощь альянса 20:59, Политика Хворостовский отменил выступление в Вене из-за болезни 20:50, Общество Белый дом объявил о первой встрече Путина и Трампа 20:48, Политика В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов 20:46, Общество Что известно о задержанном под Луганском россиянине Викторе Агееве 20:36, Общество Депутатом Госдумы от КПРФ станет близкий к Керимову экс-единоросс 20:26, Политика Владимир Путин встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером 20:18, Политика В центре Донецка обрушилось здание Торгового института 20:16, Политика Суд прекратил дело о банкротстве структуры медиахолдинга News Media 20:16, Технологии и медиа В Камчатском крае задержали администратора «групп смерти» 20:14, Общество Россия вошла в топ-5 стран по «независимости» от гаджетов 20:05, Технологии и медиа Рыбный зуд: как радиоведущий создавал свою осетровую ферму 19:44, Свое дело Адвокат семьи Немцова призвал признать Геремеева обвиняемым 19:42, Общество Андрей Аршавин оформил дубль в матче Лиги Европы 19:33, Спорт Аналитики рассказали о потере ИГ 80% доходов 19:33, Политика Экс-глава Харькова Добкин стал фигурантом дела о мошенничестве 19:18, Политика Синоптики предупредили о «тропическом» ливне в пятницу в Москве 19:12, Общество Дешифруй меня, если сможешь: что известно о вирусе Petya 19:10, Технологии и медиа Депутат всех созывов от КПРФ станет советником Володина 19:00, Политика
На Московском кинофестивале победил китайский фильм «Хохлатый ибис»
Общество, 21:20
0
На Московском кинофестивале победил китайский фильм «Хохлатый ибис»
Лян Цяо (слева) (Фото: 39.moscowfilmfestival.ru)

Победителем 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стал китайский фильм «Хохлатый ибис». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Как сообщает «Интерфакс», иранский режиссер Реза Миркарими при вручении главного приза «Золотого Георгия» отметил, что награду режиссеру Ляну Цяо присудили «за кинематографическую ценность и человечность».

По данным агентства, речь в картине идет о пекинском репортере Винс Кане. Он отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженной редкой птице хохлатом ибисе. Внимание прессы к находке заставило общество обратить внимание на экологическую катастрофу, ставшую следствием индустриального развития Китая.

Красная дорожка Московского кинофестиваля. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

По данным пресс-центра фестиваля, специальный приз жюри «Серебряный Георгий» получил российский режиссер Рустам Хамдамов за фильм «Мешок без дна». Награду за лучший короткометражный фильм присудили норвежскому режиссеру Себастиану Торнгрену Вартину за картину «Скорая помощь».​

Автор: Мария Кокорева.
Теги: кино , ММКФ , московский кинофестиваль
Главное
Белый дом объявил о первой встрече Путина и Трампа Политика
Материалы по теме
Красная дорожка Московского кинофестиваля. Фоторепортаж Общество
Московский кинофестиваль откроет песня представителя МИДа Марии Захаровой Политика
Московский международный кинофестиваль закроет фильм Софии Копполы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку