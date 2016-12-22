На Московском кинофестивале победил китайский фильм «Хохлатый ибис»

Лян Цяо (слева) (Фото: 39.moscowfilmfestival.ru)

Победителем 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стал китайский фильм «Хохлатый ибис». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Как сообщает «Интерфакс», иранский режиссер Реза Миркарими при вручении главного приза «Золотого Георгия» отметил, что награду режиссеру Ляну Цяо присудили «за кинематографическую ценность и человечность».

По данным агентства, речь в картине идет о пекинском репортере Винс Кане. Он отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженной редкой птице хохлатом ибисе. Внимание прессы к находке заставило общество обратить внимание на экологическую катастрофу, ставшую следствием индустриального развития Китая.

По данным пресс-центра фестиваля, специальный приз жюри «Серебряный Георгий» получил российский режиссер Рустам Хамдамов за фильм «Мешок без дна». Награду за лучший короткометражный фильм присудили норвежскому режиссеру Себастиану Торнгрену Вартину за картину «Скорая помощь».​