В чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на территории лесничества в чернобыльской зоне отчуждения, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В 12 часов 35 минут (совпадает с мск. — РБК) в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества, предварительно во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги, произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, к 20:00 пожар распространился на низовой площади 25 га, верховая площадь составляет 0,5 га.

В тушении пожара и разведке очагов возгорания принимают участие 102 сотрудника ведомства, вертолет Ми-8, два самолета Ан-32П и 22 единицы специальной техники. Еще 50 спасателей приведено в готовность в Киевской и Житомирской областях.

Ранее сообщалось, что 27 июня из-за вирусной атаки на инфраструктуру Украины была нарушена работа радиационного мониторинга на площадке Чернобыльской АЭС. В зоне отчуждения система работала в штатном режиме.