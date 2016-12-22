Хворостовский отменил выступление в Вене из-за болезни

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил выступление в Венской опере по состоянию здоровья. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дирекцию австрийского оперного театра.

«Из-за тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский вынужден отменить свои запланированные на предстоящий сезон-2017/18 выступления в Венской государственной опере», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение агентства.

Имя певца, который заменит Хворостовского в его спектаклях «Бал-маскарад», «Отелло» и «Риголетто», пока не сообщается. Ранее Дмитрий Хворостовский сообщил в интервью «Российской газете» о намерении посетить с концертами Великобританию, Австрию и Россию.

В июне 2015 года Дмитрий Хворостовский, постоянно проживающий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. Из-за болезни выступления певца неоднократно отменялись: в сентябре 2016 года — в Вене, в декабре — в Москве. В декабре 2016 года певец отказался от участия в оперных постановках, но заверил, что продолжит давать концерты.

Дмитрий Хворостовский занял 38-е место в рейтинге российских знаменитостей по версии Forbes. Годовой доход певца оценивается в $1,8 млн.