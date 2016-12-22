Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,66 59,08 EUR Нал. 68,17 67,43 USD Бирж. 59,50 +0,30 EUR Бирж. 68,07 +0,68 USD ЦБ. 59,09 -0,46 EUR ЦБ. 67,50 -0,19 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1881,04 -0,58% РТС 1000,45 -0,24% Brent 47,36 -0,17% DJIA 21276,93 -0,83% Nasdaq 6103,84 -2,09% FTSE 7350,32 -0,51%
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Лента новостей
Полуфинал Кубка конфедераций. Германия — Мексика. Онлайн 21:00, Спорт На саммите НАТО договорились продолжать усиливать боевую мощь альянса 20:59, Политика Хворостовский отменил выступление в Вене из-за болезни 20:50, Общество Белый дом объявил о первой встрече Путина и Трампа 20:48, Политика В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов 20:46, Общество Что известно о задержанном под Луганском россиянине Викторе Агееве 20:36, Общество Депутатом Госдумы от КПРФ станет близкий к Керимову экс-единоросс 20:26, Политика Владимир Путин встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером 20:18, Политика В центре Донецка обрушилось здание торгового института 20:16, Политика Суд прекратил дело о банкротстве структуры медиахолдинга News Media 20:16, Технологии и медиа В Камчатском крае задержали администратора «групп смерти» 20:14, Общество Россия вошла в топ-5 стран по «независимости» от гаджетов 20:05, Технологии и медиа Рыбный зуд: как радиоведущий создавал свою осетровую ферму 19:44, Свое дело Адвокат семьи Немцова призвал признать Геремеева обвиняемым 19:42, Общество Андрей Аршавин оформил дубль в матче Лиги Европы 19:33, Спорт Аналитики рассказали о потере ИГ 80% доходов 19:33, Политика Экс-глава Харькова Добкин стал фигурантом дела о мошенничестве 19:18, Политика Синоптики предупредили о «тропическом» ливне в пятницу в Москве 19:12, Общество Дешифруй меня, если сможешь: что известно о вирусе Petya 19:10, Технологии и медиа Депутат всех созывов от КПРФ станет советником Володина 19:00, Политика Telegram и другие провокации: как запреты влияют на подготовку к выборам 18:59, Мнение Посещаемость музеев упала вдвое из-за сложности перевозки детей 18:45, Общество В проект застройки подмосковных Люберец внесли свалку площадью 93 га 18:43, Общество Греф заявил о намерении в 3 раза сократить число бухгалтеров Сбербанка 18:39, Бизнес Адвокат Дадаева заявил о фальсификации вердикта присяжных по делу Немцова 18:36, Политика СМИ узнали о возможном появлении эсминца «Лидер» к 2030 году 18:31, Технологии и медиа Задумали ремонт: тест поможет определиться со стилем интерьера 18:28, РБК и Экспострой на Нахимовском Нацбанк Украины провел валютную интервенцию из-за кибератаки 18:19, Финансы
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Общество, 20:46
0
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Члены Совета Федерации внесли в Думу законопроект, ужесточающий действующий антитабачный закон. Сенаторы предлагают запретить курение у подъездов домов и в лифтах
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных. Сенаторы предлагают внести запрет на курение «в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров» от входов в подъезды многоквартирных домов.

В пояснительной записке парламентарии заявляют, что граждане «вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», а жители нижних этажей становятся «заложниками», не имея возможности открыть окна.

«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин», — уточняют авторы. Постоянное присутствие курящих офисных сотрудников способно стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан, подчеркивают сенаторы.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ​запретить курение вейпов в прогулочных зонах: парках, пешеходных зонах, скверах. Правительство вынесло отрицательное заключение, отметив, что направленность документа на создание дополнительных механизмов по охране здоровья граждан «заслуживает внимания», однако предложения оказались недостаточно проработаны.​

В апреле Госдума отклонила в первом чтении проект закона, который предлагал запретить продажу сигарет не достигшим 21 года гражданам. Профильный комитет нижней палаты по охране здоровья заключил, что законопроект необоснованно ограничивает способность совершеннолетних лиц «осуществлять свои права».

В России антитабачный закон действует с 1 июня 2013 года. Он запрещает курение в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, на расстоянии менее 15 м от метро, остановок общественного транспорта, вокзалов и аэропортов. С 1 июня 2014 года запрещается курить в ресторанах, кафе, гостиницах, на платформах пригородных электричек и в поездах дальнего следования.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: Госдума , запрет курения , борьба с курением
Главное
Белый дом объявил о первой встрече Путина и Трампа Политика
Материалы по теме
Михалков раскритиковал идею лишать фильмы господдержки из-за сцен курения Общество
Скворцова заявила о планах запрета сцен курения в фильмах с господдержкой Общество
Прививка от привычки: как лучше всего бороться с курением Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку