В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов

Члены Совета Федерации внесли в Думу законопроект, ужесточающий действующий антитабачный закон. Сенаторы предлагают запретить курение у подъездов домов и в лифтах

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Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных. Сенаторы предлагают внести запрет на курение «в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров» от входов в подъезды многоквартирных домов.

В пояснительной записке парламентарии заявляют, что граждане «вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», а жители нижних этажей становятся «заложниками», не имея возможности открыть окна.

«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин», — уточняют авторы. Постоянное присутствие курящих офисных сотрудников способно стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан, подчеркивают сенаторы.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ​запретить курение вейпов в прогулочных зонах: парках, пешеходных зонах, скверах. Правительство вынесло отрицательное заключение, отметив, что направленность документа на создание дополнительных механизмов по охране здоровья граждан «заслуживает внимания», однако предложения оказались недостаточно проработаны.​

В апреле Госдума отклонила в первом чтении проект закона, который предлагал запретить продажу сигарет не достигшим 21 года гражданам. Профильный комитет нижней палаты по охране здоровья заключил, что законопроект необоснованно ограничивает способность совершеннолетних лиц «осуществлять свои права».

В России антитабачный закон действует с 1 июня 2013 года. Он запрещает курение в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, на расстоянии менее 15 м от метро, остановок общественного транспорта, вокзалов и аэропортов. С 1 июня 2014 года запрещается курить в ресторанах, кафе, гостиницах, на платформах пригородных электричек и в поездах дальнего следования.