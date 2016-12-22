Владимир Путин встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером

Президент России Владимир Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который прибыл в Москву для участия в конференции «Примаковские чтения». Об этом агентству «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На протяжении многих лет Путин и Киссинджер сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются», — сказал он.

Путин и Киссинджер встречаются не впервые — ​в общей сложности они встречались более 20 раз.

Предыдущая встреча Путина с Киссинджером состоялась 16 февраля 2016 года. Президент России принял экс-госсекретаря США в своей резиденции в Ново-Огарево, а в октябре 2013 года Путин лично поздравил дипломата с получением звания доктора Дипломатической академии России.