Россия вошла в топ-5 стран по «независимости» от гаджетов

Россия вошла в пятерку стран, жители которых могут с легкостью на время отказаться от гаджетов, говорится в исследовании GfK. В числе самых «зависимых» от технологий — жители Китая

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Россия вошла в пятерку стран, жители которых могут с легкостью на время отказаться от гаджетов. Такие данные приводят аналитики GfK. Жители Китая, Бразилии, Аргентины, Мексики и США оказались, напротив, самыми зависимыми от электронных устройств, говорится в отчете исследовательской компании.

GfK провел опрос среди 22 тыс. человек в 17 странах мира, в нем участвовали респонденты в возрасте от 15 лет, в России — от 16 лет. Они должны были согласиться или не согласиться со следующим утверждением: «Мне трудно делать перерыв в использовании технологических устройств (смартфона, компьютера, телевизора и др.), даже если я знаю, что должен сделать это».

В России 23% опрошенных ответили, что им было бы тяжело на время расстаться с гаджетами, а 27% респондентов указали, что могли бы сделать перерыв при необходимости. Такой же показатель у Канады. В Бельгии от девайсов готовы временно отказаться 28%, в Нидерландах — 30% участников исследования. Лидером стала Германия, там 35% опрошенных не согласились с предложенным утверждением.

Наиболее зависимыми от гаджетов оказались жители Китая — 43% участников заявили о том, что им будет сложно сделать перерыв. За ним идут страны Латинской Америки: Бразилия, Аргентина и Мексика, в которых эти показатели составляют 42, 40 и 38% соответственно. В топ-5 лидеров по «цифровой зависимости» также вошли США с показателем 31%.

Аналитики отмечают, что подросткам в возрасте от 15 до 19 лет сложнее всего отказаться от использования технологий, с этим согласились 44% всех опрошенных. Похожая ситуация сложилась у участников в возрасте от 20 лет и старше, среди них с утверждением согласился 41%. Среди пользователей старше 30 лет оказалось меньше «зависимых» от гаджетов — 38%, а в группе респондентов от 40 до 49 лет — 29%. Наименьшую привязанность к технике продемонстрировало старшее поколение от 60 лет — 15% опрошенных указали, что не готовы отложить устройства в сторону.