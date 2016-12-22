В Камчатском крае задержали администратора «групп смерти»

В Петропавловске-Камчатском по подозрению в покушении на убийство задержали администратора одной из так называемых «групп смерти». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, несовершеннолетняя жительница Камчатского края, будучи администратором одной из «групп суицидальной направленности», «втерлась в доверие» к совершеннолетней жительнице Хабаровска, представившись молодым человеком, и предложила начать «смертельную игру». В марте 2017 года девушка из Хабаровска поднялась на крышу многоэтажного дома по заданию жительницы Камчатского края для совершения самоубийства. Суицид был предотвращен сотрудниками правоохранительных органов.

Несовершеннолетняя жительница Камчатского края ранее вступила в одну из групп суицидальной направленности в интернете. Связавшись с одним из администраторов «групп смерти», проживающим в западной части страны, она заявила о желании также стать администратором. Пройдя дистанционную «подготовку», девушка создала несколько аккаунтов в соцсетях под вымышленными именами и начала знакомиться с потенциальными жертвами, чтобы пригласить их вступить в игру.

СКР возбудил в отношении девушки уголовное дело по ч. 3 ст. 3, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В качестве меры пресечения судом выбрано заключение под стражу. По месту жительства подозреваемой проведен обыск, изъята компьютерная техника и дневники девушки.

В марте 2017 года СКР возбудил уголовное дело в отношении одного из администраторов «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) за попытку доведения несовершеннолетней до самоубийства. Подозреваемый, по версии следствия, весной 2016 года размещал в одной из подобных групп материалы, пропагандирующие суицид, и призывал к нему 16-летнюю жительницу Астрахани.

Впервые тема «групп смерти» начала обсуждаться в СМИ после расследования «Новой газеты» о закрытых группах в социальных сетях, где детей призывали к самоубийствам. Как говорится в расследовании, с ноября 2015 по апрель 2016 года в результате деятельности этих групп более сотни подростков совершили суицид.