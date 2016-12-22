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Адвокат семьи Немцова призвал признать Геремеева обвиняемым
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Адвокат семьи Немцова призвал признать Геремеева обвиняемым
Убийство Немцова, 19:42
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Адвокат семьи Немцова призвал признать Геремеева обвиняемым

Адвокат семьи Немцова​ Вадим Прохоров заявил, что суд должен «хотя бы заочно» признать виновным в деле об убийстве оппозиционера Бориса Немцова замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева. Об этом адвокат сообщил в эфире программы «Истории дня» телеканала РБК.

«Что касается вердикта, мы относимся к нему с уважением, хотя присяжные не вполне согласились с нашей позицией. Мы полагали, что в отношении Хамзаева доказательства не собраны и, с нашей точки зрения, нужно было принять другое решение», — пояснил адвокат. Он добавил, что сторона Немцова настаивает на продолжении поисков заказчиков и организаторов убийства.

«Их [организаторов и заказчиков] надо, конечно, искать. Руслана Геремеева, Братьев Делимхановых и, как мы полагаем, Рамзана Кадырова», — сказал Прохоров. Адвокат утверждает, что дело не раскрыто, а следы заказчиков и организаторов преступления «ведут в Грозный».

«Необходимо Геремеева, пусть и заочно, назвать обвиняемым», — заключил адвокат.

Сегодня, 29 июня, присяжные Московского окружного военного суда признали виновными всех фигурантов дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. По этому делу проходят бывший военнослужащий батальона «Север» внутренних войск МВД Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Кто есть кто в деле об убийстве Немцова Еще 4 фото
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Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие пришло к выводу, что речь идет о заказном убийстве, за которое исполнители получили не менее 15 млн руб. Организатором преступления СКР считает Руслана Мухудинова, который находится в розыске, однако адвокаты настаивают, что Мухудинов был простым водителем у замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева, именно его Прохоров и Михайлова называют организатором преступления. 

Теги: Борис Немцов , Вадим Прохоров , «дело Немцова»
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