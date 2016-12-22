Экс-глава Харькова Добкин стал фигурантом дела о мошенничестве

Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест члена партии «Оппозиционный блок», экс-главы администраций Харькова и Харьковской области Михаила Добкина. Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, Добкин подозревается в умышленном сговоре группы лиц «для злоупотребления служебным положением», а также с целью завладения 78 га земли в городе Харькове стоимостью более 200 млн грн (свыше 498 млн руб.).

При этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила в Facebook, что в результате мошенничества «незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2144 га». Таким образом, по словам Сарган, Добкин совершил уголовное преступление. По ее данным, подозреваемый также способствовал завладению в интересах председателя ОК «Жилстрой-1» землей на территории Харькова.

Как сообщало агентство «Интерфакс-Украина», 21 июня в Верховную раду поступили представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов: Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа «Воля народа»), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба — фракция «Народный фронт») и Борислава Розенблата (фракция «Блок Петра Порошенко»).