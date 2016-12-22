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СМИ узнали о возможном появлении эсминца «Лидер» к 2030 году
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СМИ узнали о возможном появлении эсминца «Лидер» к 2030 году
Технологии и медиа, 18:31
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СМИ узнали о возможном появлении эсминца «Лидер» к 2030 году

Строительство первых перспективных эсминцев нового поколения под шифром «Лидер» займет пять лет, сообщил ТАСС источник в российской делегации на Международном военно-морском салоне.

«В ГПВ [госпрограмму вооружений] до 2025 года его проектирование внесено, строить начнут тогда же или попозже», — добавил источник агентства.

Ранее сообщалось, что Минобороны уже согласовало эскизный проект перспективного эсминца «Лидер». Эсминец проекта 23560 «Лидер» разрабатывается Северным проектно-конструкторским бюро в Санкт-Петербурге.

Проектирование корабля началось в 2016 году, изначально рассматривалась возможность оснащения корабля как атомной, так и газотурбинной силовой установкой, но в итоге был выбран первый вариант. Предположительно, водоизмещение эсминца может составить 10–15 тыс. т.

Детали вооружений перспективного эсминца пока не сообщались. По предварительным планам, на эсминце могут быть установлены крылатые ракеты «Калибр», а также перспективная система корабельной ПВО С-500, которая также пока находится в разработке.

ВМФ России рассчитывает получить 12 кораблей данного типа: шесть для Тихоокеанского и шесть для Северного флота.

Теги: Минобороны , военная техника , эсминец
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