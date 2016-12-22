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Beijing Gas купила долю акций «дочки» «Роснефти» за $1,1 млрд
Экономика, 18:05
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Beijing Gas купила долю акций «дочки» «Роснефти» за $1,1 млрд

Китайская компания Beijing Gas и «Роснефть» закрыли сделку по купле-продаже ​20% акций в «Верхнечонскнефтегазе» (ВЧНГ). ​Beijing Gas приобрела долю за $1,1 млрд, сообщается на сайте «Роснефти».

По итогам сделки стороны создадут вертикально интегрированную систему сотрудничества. Китайская компания получит долю в Верхнечонском нефтяном месторождении, а «Роснефть» — выход на внутренний газовый рынок Китая, включая конечного потребителя, через своповые поставки газа.

По данным «Роснефти», ресурсная база «Верхнечонскнефтегаза» оценивается как «высокая» — $3,2 на 1 барр. запасов углеводородов. Кроме того, согласно сообщению, «Роснефть» и Beijing Gas рассматривают варианты сотрудничества в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в сфере геологоразведки углеводородов, разработки месторождений, добыче и реализации газа.

Правительство одобрило покупку Beijing Gas доли акций ВЧНГ в начале апреля. Компании подписали соглашение о сотрудничестве и договор купли-продажи 7 ноября прошлого года. Соглашения в присутствии главы правительства России Дмитрия Медведева и премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель Beijing Gas Group Ли Ялань.

Теги: «Роснефть» , «Верхнечонскнефтегаз» , Beijing Gas
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