Кучерена раскритиковал установку мемориальной доски Сталину в МГЮА

Установка мемориальной доски Иосифу Сталину в МГЮА «неприлична» и «недопустима», заявил заведующий кафедрой адвокатуры и нотариата МГЮА, профессор, адвокат Анатолий Кучерена. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кучерена полагает, что установка мемориальной доски была бы оправданна, если бы «в ту эпоху по его [Сталина] инициативе принимались бы законы, которые защищали бы права и свободы граждан». «А ведь мы об этой эпохе знаем как о времени уничтожения гарантий прав личности, особенно в уголовном судопроизводстве», — заметил адвокат.

Кучерена считает, что для руководства МГЮА неуместно использовать в качестве обоснования установки доски постановление Совмина РСФСР от 1960 года, касающееся охраны памятников. Адвокат настаивает на необходимости учесть мнение преподавателей и студентов в этом вопросе. Кучерена также призвал юридическое сообщество «разобраться со всей этой историей». «Я лично попытаюсь узнать всё, что касается установки мемориальной доски», — заверил адвокат.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Генри Резник, а затем профессора ВШЭ заявили о намерении прекратить преподавать в МГЮА в связи с установкой мемориальной доски Иосифу Сталину. Полномочный представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский также выразил солидарность с позицией Генри Резника. Также, как сообщает ТАСС, против установки памятной доски Сталину выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к «адекватному» отношению к факту установки мемориальной доски.

Памятная доска была установлена в середине июня в память о выступлении Иосифа Сталина в главном зале МГЮА в 1924 году. На портале Change.org 24 июня была опубликована петиция с призывом к демонтажу мемориальной доски (собрано 8463 подписи по состоянию на 17:03 мск 29 июня). Руководство МГЮА объяснило факт установки доски исполнением постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», которое, по мнению администрации ВУЗа, является действующим.